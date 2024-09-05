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  • Медведев об отцовстве: «Стараюсь читать книги по теме, потому что очень хочу, чтобы дочка выросла счастливой»
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Медведев об отцовстве: «Стараюсь читать книги по теме, потому что очень хочу, чтобы дочка выросла счастливой»

Даниил Медведев считает, что у дочки его характер

«Не всегда получается быть таким отцом, каким я хочу, но ты учишься. Я даже стараюсь читать книги по теме, потому что очень хочу, чтобы дочка выросла счастливой.

Когда ты обращаешься ко взрослым или к себе, можно сказать: «Я уже сказал один раз. Почему ты не понимаешь?» С детьми так не получается, и это очень помогает в общении в целом. Нужно повторять, не повышая голоса, стараться объяснить.

Если что-то происходит не так, как [Алиса] хочет, она раздраженно бросает игрушку или ее кусает. Жена смотрит на меня со словами: «И откуда это в ней?». Забавно, потому что начинаешь задумываться, может, это чистая генетика, и у меня нет ответа на этот вопрос (улыбается).

Часто мне нужна помощь тренеров или семьи. Они могут говорить угодно, но пока я сам не решу, что мне нужно, ничего не получится. И она такая же. Я могу 10 раз повторить: «Алиса, давай помогу с машинкой. Она не едет, значит, нужно ее завести». Она не позволит ничего сделать, пока не решит, что ей нужна помощь. Тогда она подойдет и отдаст машинку. А если попытаться помочь без ее согласия, она заплачет. Да, мой характер».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennis.com
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logoДаниил Медведев
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