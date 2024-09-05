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Даниил Медведев: «Буду рад снова сыграть с Синнером на ТБШ. Такие соперничества всегда мотивируют меня быть лучше»

Даниил Медведев проанализировал соперничество с Янником Синнером

Сейчас он ведет у итальянца 7:6: первый шесть матчей выиграл Медведев, следующие пять – Синнер.

– В этом году вы играли с Янником на трех из четырех «Шлемов», и в каждый раз было как минимум четыре сета. Какие у вас впечатления от матчей с ним?

– С ним трудно. Он один из лучших игроков в мире, по рейтингу – лучший, и он этого заслуживает. С ним трудно играть. Он хорошо чувствует игру, раз за разом делает нужный удар в нужное время, и мне нравится играть с такими соперниками, потому что идет плотная борьба, каждое очко имеет значение, и на брейк-пойнте ты пытаешься понять, что он предпримет и как можно ему противостоять.

Все матчи были по-своему интересными, мне кажется, зрителям они нравятся. Буду рад снова сыграть с ним на турнирах «Большого шлема».

– Что вы думаете о соперничестве с Янником?

– В последнее время мне было непросто, но если сравнивать сегодняшний матч с некоторыми прошлогодними, когда он начал меня обыгрывать, то мне показалось, что я действовал правильно. Просто мне не удалось как следует реализовать задуманное.

По-моему, он действовал правильно, и я тоже. Поэтому мне кажется, что мы оба вышли с матча с мыслью: «Ладно, сейчас я его понимаю». Разница лишь в том, что я проиграл, а он выиграл. Так что он будет чувствовать себя лучше.

Мне нравится с ним играть. Такие насыщенные соперничества всегда мотивируют меня быть лучше, и иногда я проигрываю, а иногда выигрываю.

В следующий раз я постараюсь выступить лучше, и это единственное, что я могу сделать.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
logoATP
logoДаниил Медведев
logoЯнник Синнер
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