Синнер – четвертый действующий игрок, дошедший до 1/2 на всех «Больших шлемах»

Первая ракетка мира Янник Синнер впервые вышел в полуфинал US Open . Теперь он выходил в 1/2 на всех турнирах «Большого шлема».

Синнер – четвертый действующий игрок, которому это удалось. До него это сделали Новак Джокович , Рафаэль Надаль и Марин Чилич .