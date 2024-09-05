Синнер – четвертый действующий игрок, дошедший до 1/2 на всех «Больших шлемах»
Первая ракетка мира Янник Синнер впервые вышел в полуфинал US Open. Теперь он выходил в 1/2 на всех турнирах «Большого шлема».
Синнер – четвертый действующий игрок, которому это удалось. До него это сделали Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Марин Чилич.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @TennisTV
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости