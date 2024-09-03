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Де Минаур повесил три баранки подряд и вышел в 1/4 на третьем ТБШ подряд

10-я ракетка мира Алекс де Минаур в четвертом круге US Open обыграл Джордана Томпсона – 6:0, 3:6, 6:3, 7:5.

Баранка, которую австралиец повесил в первом сете, стала для него третьей подряд на турнире – в третьем круге он не отдал ни гейма в последних двух сетах против Дэна Эванса.

За счет победы над Томпсоном, которая стала для него 40-й в сезоне, де Минаур вышел в четвертьфинал на третьем турнире «Большого шлема» подряд и четвертом – в карьере.

Дальше он сыграет с Джеком Дрэйпером, у которого ведет 3:0 в личных встречах.

Опубликовал: Павел Ниткин
logoUS Open
logoATP
logoДжордан Томпсон
logoАлекс де Минаур
logoДжек Дрэйпер
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