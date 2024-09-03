Де Минаур повесил три баранки подряд и вышел в 1/4 на третьем ТБШ подряд
10-я ракетка мира Алекс де Минаур в четвертом круге US Open обыграл Джордана Томпсона – 6:0, 3:6, 6:3, 7:5.
Баранка, которую австралиец повесил в первом сете, стала для него третьей подряд на турнире – в третьем круге он не отдал ни гейма в последних двух сетах против Дэна Эванса.
За счет победы над Томпсоном, которая стала для него 40-й в сезоне, де Минаур вышел в четвертьфинал на третьем турнире «Большого шлема» подряд и четвертом – в карьере.
Дальше он сыграет с Джеком Дрэйпером, у которого ведет 3:0 в личных встречах.
Опубликовал: Павел Ниткин
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