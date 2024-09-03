Швентек о том, что актер из «Теда Лассо» пришел на ее матч: «Надеюсь, он оценит мой настрой»

Ига Швентек прокомментировала то, что на ее матч пришел Джейсон Судейкис – актер и один из авторов сериала «Тед Лассо».

– Знаю, что ты большая фанатка «Теда Лассо». Джейсон Судейкис сегодня с нами. Ты почерпнула из «Теда Лассо» что-то такое, что можно использовать на корте?

– Просто позитив. Это совершенно другой вид спорта, там все опирается в командный дух. У меня тоже есть команда, но на корте мы одни.

Я стараюсь не смотреть на экраны, но увидела его сегодня, когда смотрела на судью на вышке. Хотела держать концентрацию, и надеюсь, что он оценит мой настрой, ведь весь «Тед Лассо» как раз об этом.

Надеюсь, ему понравилось и он не работает прямо сейчас над новой серией или чем-нибудь еще (смеется) .

«Тед Лассо» – добрейший сериал, способный вытащить из депрессии