Швентек о том, что актер из «Теда Лассо» пришел на ее матч: «Надеюсь, он оценит мой настрой»
Ига Швентек прокомментировала то, что на ее матч пришел Джейсон Судейкис – актер и один из авторов сериала «Тед Лассо».
– Знаю, что ты большая фанатка «Теда Лассо». Джейсон Судейкис сегодня с нами. Ты почерпнула из «Теда Лассо» что-то такое, что можно использовать на корте?
– Просто позитив. Это совершенно другой вид спорта, там все опирается в командный дух. У меня тоже есть команда, но на корте мы одни.
Я стараюсь не смотреть на экраны, но увидела его сегодня, когда смотрела на судью на вышке. Хотела держать концентрацию, и надеюсь, что он оценит мой настрой, ведь весь «Тед Лассо» как раз об этом.
Надеюсь, ему понравилось и он не работает прямо сейчас над новой серией или чем-нибудь еще (смеется).
«Тед Лассо» – добрейший сериал, способный вытащить из депрессии
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий