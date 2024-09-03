Швентек второй раз вышла в четвертьфинал US Open – в первом случае она взяла титул

Первая ракетка мира Ига Швентек обыграла Людмилу Самсонову в четвертом круге US Open – 6:4, 6:1.

Швентек в Нью-Йорке пока не проиграла ни сета и девятый раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». На US Open она это сделала второй раз – первый был в 2022-м, и она в итоге взяла титул.

За полуфинал полька поборется с Джессикой Пегулой , у которой ведет 6:3 в личных встречах.