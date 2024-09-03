Синнер о матче с Медведевым: «Будет тяжело и физически, и психологически»
Янник Синнер прокомментировал четвертьфинал US Open против Даниила Медведева
Он встретятся четвертый раз в сезоне и 13-й – в карьере.
«Сложный матч. Будет много затяжных разменов. Надеюсь, физически я буду готов. Будет тяжело и физически, и психологически.
Я выиграл в Австралии. Он победил на «Уимблдоне». Оба матча были пятисетовыми. Надеюсь, и тут будет хороший матч. Мы постараемся выложиться на максимум. Надеюсь, зрителям понравится».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @TheTennisLetter
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