Синнер о матче с Медведевым: «Будет тяжело и физически, и психологически»

Янник Синнер прокомментировал четвертьфинал US Open против Даниила Медведева

Он встретятся четвертый раз в сезоне и 13-й – в карьере.

«Сложный матч. Будет много затяжных разменов. Надеюсь, физически я буду готов. Будет тяжело и физически, и психологически.

Я выиграл в Австралии. Он победил на «Уимблдоне». Оба матча были пятисетовыми. Надеюсь, и тут будет хороший матч. Мы постараемся выложиться на максимум. Надеюсь, зрителям понравится».