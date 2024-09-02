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Медведев – Кириосу об успешных выступлениях на US Open: «В последний раз я проиграл в четвертом круге. Ах да, это было против тебя?»

Даниил Медведев рассказал, за счет чего хорошо выступает на US Open

Он обыграл Нуну Боржеса и пятый раз вышел в четвертьфинал в Нью-Йорке. После матча у него брал интервью на корте Ник Кириос.

– Что тебе нравится в плане игры в Нью-Йорке? Ты вне всяких сомнений один из лучших в мире на этом корте.

– Мне нравится играть здесь. Безумное выступление 2019 года. Особенно финал против Рафы. Честно говоря, где бы я с ним ни играл, трибуны всегда за него. Однажды мы встречались с ним в ковид, и никого не было. Но я все равно чувствовал, что болеют больше за него (улыбается).

– Ты один из самых стабильных игроков за последние пять лет. Сколько труда ты в это вложил? 

– Я стараюсь упорно работать. Иногда получается, иногда нет. Бывают дни, когда мне сложнее выходить на корт и тренироваться. Я считаю, что если другой парень тренируется больше меня, то у меня меньше шансов на победу. А я хочу всегда выигрывать, поэтому стараюсь тренироваться как можно больше. Я добился большого успеха здесь, на US Open. 

В последний раз я проиграл в четвертом круге (в 2022-м – Спортс’‘). Ах да, это было против тебя? Хорошие воспоминания. 

Добавим, что Медведев – прошлогодний финалист US Open. В матче за титул он уступил Новаку Джоковичу.

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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoUS Open
logoATP
logoНик Кириос
logoДаниил Медведев
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