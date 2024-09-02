Зверев 7-й раз в карьере квалифицировался на итоговый турнир ATP

Александр Зверев после выхода в четвертьфинал US Open квалифицировался на итоговый турнир ATP. Он пройдет в Турине с 10 по 17 ноября.

Зверев дважды становился чемпионом – в 2018-м и 2021-м. Он в седьмой раз сыграет на итоговом турнире ATP.

Ранее стало известно, что на него отобрался первая ракетка Янник Синнер.