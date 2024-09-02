Зверев одержал 450-ю победу в туре

Александр Зверев в четвертом круге US Open обыграл Брэндона Накашиму – 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Для немца это 450-я победа в туре (при 193 поражениях). За карьеру он выиграл 22 титула.

Зверев 13-й раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». На US Open он сделал это четвертый раз за последние пять лет – не получилось только в 2022-м, когда он пропустил турнир.

Дальше он сыграет с Тэйлором Фрицем .