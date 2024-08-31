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Зверев выиграл 100-й матч на турнирах «Большого шлема»

Александр Зверев победил Томаса Мартина Этчеверри в третьем круге US Open – 5:7, 7:5, 6:1, 6:3.

Они доиграли в 02:35 по местному времени. Матч занял второе место среди самых поздних концовок в истории турнира.

Он пятый раз в карьере вышел во вторую неделю на US Open и 20-й раз – на «Больших шлемах» в целом.

Это 100-я победа Зверева на «Больших шлемах»: он выиграл по 25 матчей на Australian Open и US Open, 34 на «Ролан Гаррос» и 16 на «Уимблдоне». Он первый теннисист, родившийся в 1990-х, который добрался до этой отметки.

За выход в четвертьфинал немец поборется с Брэндоном Накашимой.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @marioboc17
logoAustralian Open
logoUS Open
logoУимблдон
logoРолан Гаррос
logoATP
logoАлександр Зверев
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