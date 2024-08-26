Зверев о победе над Мартерером: «Мой обычный первый раунд. Местами усложнил себе жизнь, но на неделе перед «Шлемом» я тренировался и играл очень хорошо»
Александр Зверев прокомментировал победу на старте US Open.
Он обыграл Максимилиана Мартерера со счетом 6:2, 6:7(5), 6:3, 6:2.
– Мой обычный первый раунд. Местами усложнил себе жизнь, но на неделе перед «Шлемом» я тренировался и играл очень хорошо. Здорово чувствовал мяч.
На игровом корте и в первом круге было не так. Но я рад, что победил. Я знаю, что у меня есть игра, и надеюсь показать ее в матчах.
– US Open – последний в сезоне «Большой шлем». Вы играли на Олимпиаде. Как вы думаете, как это повлияет на игроков здесь, в Нью-Йорке?
– Да, это был сложный год, супертяжелый график. Очень плотный. Но, конечно, Олимпиада – это событие. Она проходит раз в четыре года, и все хотят там сыграть и хорошо выступить. У некоторых это получилось, у некоторых – нет. Я один из тех, у кого на Играх не сложилось.
В сезоне есть несколько важных турниров, и Олимпиада – один из них. Турниры «Большого шлема» – это другие соревнования, но тоже очень важные. Поэтому все хотят выступить как можно лучше на последнем «Шлеме».
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