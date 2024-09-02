Попырин после поражения от Тиафу: «У него хорошие шансы на победу, если он продолжит играть так же»

Алексей Попырин прокомментировал поражение от Фрэнсиса Тиафу в 4-м круге US Open

Австралиец, в предыдущем матче победивший Новака Джоковича, проиграл со счетом 4:6, 6:7(3), 6:2, 3:6.

«Матч был хорошим, он прошел на высоком уровне, чего мы и ждали от двух очень уверенных игроков. Первые два сета я немного не мог собраться, не было энергии. Я старался взбодриться, и у меня получилось. Но я не принижаю его победу. Он играл невероятно. Думаю, он был лучше меня вне зависимости от того, как близки мы были. Он прибавлял в важные моменты. А я всю неделю говорил, что против топ-игроков надо использовать возможности, когда они появляются.

Если бы у нас было 1:1 по сетам, учитывая третью партию и то, как мне удалось нейтрализовать его игру, думаю, все могло бы сложиться немного иначе. Последний гейм все показал. Мне надо было ударить справа с центра корта, и я бы сделал брейк, но ошибся. Я немного поскользнулся, мяч задел трос и не перелетел на его сторону. Но я не умаляю его победу. Он играл устрашающе. У него хорошие шансы [на победу], если он продолжит играть так же.

Конечно, я чувствую, что упустил небольшую возможность. Но если бы в начале лета мне сказали, что я буду 23-м в мире, выиграю титул «Мастерса» и выйду во вторую неделю «Большого шлема», то я был бы, наверное, рад, учитывая то, где я был. Потому что если бы я не выиграл в Монреале или Цинциннати, то скорее всего выпал бы из то-90. Так что, учитывая все это, лето было очень успешным».