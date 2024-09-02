  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Попырин после поражения от Тиафу: «У него хорошие шансы на победу, если он продолжит играть так же»
2

Попырин после поражения от Тиафу: «У него хорошие шансы на победу, если он продолжит играть так же»

Алексей Попырин прокомментировал поражение от Фрэнсиса Тиафу в 4-м круге US Open

Австралиец, в предыдущем матче победивший Новака Джоковича, проиграл со счетом 4:6, 6:7(3), 6:2, 3:6.

«Матч был хорошим, он прошел на высоком уровне, чего мы и ждали от двух очень уверенных игроков. Первые два сета я немного не мог собраться, не было энергии. Я старался взбодриться, и у меня получилось. Но я не принижаю его победу. Он играл невероятно. Думаю, он был лучше меня вне зависимости от того, как близки мы были. Он прибавлял в важные моменты. А я всю неделю говорил, что против топ-игроков надо использовать возможности, когда они появляются.

Если бы у нас было 1:1 по сетам, учитывая третью партию и то, как мне удалось нейтрализовать его игру, думаю, все могло бы сложиться немного иначе. Последний гейм все показал. Мне надо было ударить справа с центра корта, и я бы сделал брейк, но ошибся. Я немного поскользнулся, мяч задел трос и не перелетел на его сторону. Но я не умаляю его победу. Он играл устрашающе. У него хорошие шансы [на победу], если он продолжит играть так же.

Конечно, я чувствую, что упустил небольшую возможность. Но если бы в начале лета мне сказали, что я буду 23-м в мире, выиграю титул «Мастерса» и выйду во вторую неделю «Большого шлема», то я был бы, наверное, рад, учитывая то, где я был. Потому что если бы я не выиграл в Монреале или Цинциннати, то скорее всего выпал бы из то-90. Так что, учитывая все это, лето было очень успешным».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Australia
logoUS Open
logoATP
logoФрэнсис Тиафу
logoАлексей Попырин
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тиафу о разговоре с Сереной: «Так смешно, что она спрашивает, а я нервничаю перед ответом»
2сегодня, 12:42
Тиафу третий раз подряд вышел в четвертьфинал US Open
5сегодня, 05:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тиафу о разговоре с Сереной: «Так смешно, что она спрашивает, а я нервничаю перед ответом»
2сегодня, 12:42
Зверев 7-й раз в карьере квалифицировался на итоговый турнир ATP
1сегодня, 11:59
Фриц о четвертьфинале US Open: «Я на том этапе, когда очень хочется большего»
4сегодня, 11:48
Кириос о Гауфф: «Я бы ее потренировал»
18сегодня, 11:12
Вспомните, кому Медведев проиграл свой первый финал в Нью-Йорке?
сегодня, 11:00Спецпроект
Димитров после выхода в 1/4 финала US Open: «Нужно еще много чего из себя выжать, чтобы побеждать на крупных турнирах и воплотить мечту»
5сегодня, 10:59
Маррей о поздних матчах: «С расписанием в теннисе полный бардак»
сегодня, 09:53
Кириос о том, что Yonex штрафует за разбитые ракетки: «Правило Кириоса... Но вообще-то я помог будущим поколениям»
3сегодня, 09:37
Циньвэнь Чжэн о самом позднем женском матче в истории US Open: «Мне всегда нравится играть в вечернюю сессию. Я привыкла»
сегодня, 08:36
Матч Циньвэнь Чжэн и Векич стал самым поздним женским матчем в истории US Open
сегодня, 08:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
1вчера, 19:20
Сетка US Open-2024
1вчера, 13:28
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
3вчера, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
731 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58