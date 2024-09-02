Тиафу третий раз подряд вышел в четвертьфинал US Open
Фрэнсис Тиафу обыграл Алексея Попырина в четвертом круге US Open – 6:4, 7:6(3), 2:6, 6:3.
Американец третий год подряд вышел в четвертьфинал в Нью-Йорке. При этом на всех остальных «Больших шлемах» у него всего одно попадание в восьмерку лучших – на Australian Open-2019.
За второй полуфинал US Open в карьере Тиафу поборется с девятой ракеткой мира Григором Димитровым.
Опубликовал: Павел Ниткин
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