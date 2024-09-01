Димитров о выходе в четвертьфинал US Open: «Вчера Серена сказала мне хорошее напутствие»
Григор Димитров высказался о поддержке Серены Уильямс
– На трибунах сидит ваша давняя подруга, шестикратная чемпионка US Open Серена Уильямс... Вы нервничаете?»
– В ее присутствии почему-то нет. Вчера она сказала мне хорошее напутствие (Серена победно трясет кулаком).
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
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