Димитров о выходе в четвертьфинал US Open: «Вчера Серена сказала мне хорошее напутствие»

Григор Димитров высказался о поддержке Серены Уильямс

– На трибунах сидит ваша давняя подруга, шестикратная чемпионка US Open Серена Уильямс... Вы нервничаете?»

– В ее присутствии почему-то нет. Вчера она сказала мне хорошее напутствие (Серена победно трясет кулаком) .