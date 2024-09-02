Кириос о том, что Yonex штрафует за разбитые ракетки: «Правило Кириоса... Но вообще-то я помог будущим поколениям»

Ник Кириос рассказал, почему Yonex штрафует игроков за разбитые ракетки.

«Правило Кириоса... Но это значит, что будущие поколения дважды подумают, прежде чем сломать ракетку – так что я вообще-то помог 😝👀», – твитнул австралиец.