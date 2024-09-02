Арина Соболенко: «Хорошее психологическое состояние зависит от правильных людей вокруг»

Арина Соболенко рассказала, как поддерживать психологическое здоровье

«Не могу дать конкретный совет, но хорошее психологическое состояние зависит от правильных людей вокруг. Главное – что ты чувствуешь поддержку, что есть кому прикрыть твою спину. Что чтобы не случилось, у тебя есть люди, которые останутся с тобой и будут тебя поддерживать. Это самое важное.

Другой совет – попробовать наслаждаться своим путем. Ты много работаешь на корте, сражаешься – и вот, например на крупном турнире, у тебя есть день отдыха. Им надо насладиться. Надо отделиться от тенниса. Конечно, можно получить удовольствие от тренировки, но после нее надо сходить на хороший ужин, насладиться свободным временем. Я не говорю о том, чтобы не пытаться думать – в голове все равно будут мысли, но просто надо получать удовольствие от жизни. Это и просто и тяжело одновременно. Но, думаю, это приходит с опытом – после всех этих тяжелых поражений, уроков и больших побед. Все приходит с опытом».