Тиафу об оскорблениях, которые получают теннисисты: «Люди говорят невообразимые вещи, не зная, в каких условиях игроки и через что они проходят»

Фрэнсис Тиафу прокомментировал пост Каролин Гарсия о хейте в социальных сетях

Ранее француженка рассказала , с какими оскорблениями сталкивалась и как тяжело с ними справляться.

«Я понимаю, о чем ее пост. Меня оскорбляли долгое время. Это всегда плохо. Люди говорят невообразимые вещи, это просто дико. Игроки работают всю жизнь, стараясь сражаться на высшем уровне. Вы не знаете, в каких они условиях, через что они проходят и как это на них влияет.

Главное, что я сказал бы игрокам, другим коллегам, мужчинам, женщинам: эти люди будут следить за вашей жизнью, несмотря ни на что. Не расстраивайтесь из-за этого слишком сильно. Они следят за вашей жизнью. Вам все равно, что они делают, а они все равно за вами смотрят. Так что вы важные люди.

Лучше больше переживать о поражениях и трудных временах, через которые вы проходите. Не позволяйте вашему настроению ухудшаться еще больше из-за людей, которых вы не знаете. Не беспокойтесь об их мнении, которое вас выбивает из колеи. Это и так тяжело.

Но я не имею в виду, что это легко переносить. Лично меня это не задевает. Но я понимаю, почему задевает других».