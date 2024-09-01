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Бадоса второй раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема»

Паула Бадоса обыграла Яфань Ван в четвертом круге US Open – 6:1, 6:2. Первые два гейма длились 17 минут – в итоге Бадоса повела 2:0, а затем 5:0.

У Бадосы 14 побед в последних 16 матчах.

Бадоса повторила лучший результат на «Больших шлемах». Она была в четвертьфинале на «Ролан Гаррос»-2021 и уступила Тамаре Зиданшек.

На US Open Бадоса раньше никогда не проходила дальше второго круга. Она первая испанка в четвертьфинале этого турнира с 2018-го, когда до этой стадии дошла Карла Суарес Наварро.

Теперь она поборется с действующей чемпионкой Коко Гауфф или Эммой Наварро.

Опубликовала: Любовь Энина
logoUS Open
logoWTA
logoЯфань Ван
logoПаула Бадоса
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