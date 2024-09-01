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US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024

Матч американца Фрэнсиса Тиафу против Алексея Попырина из Австралии, может быть, не самая громкая вывеска в четвертом круге мужского одиночного турнира на Открытом чемпионате США по теннису. Но поединок вызывает повышенный интерес, поскольку оба спортсмена демонстрируют на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке высокий уровень игры. Не просто так этот матч организаторы поставили в прайм-тайм. Он состоится 2 сентября на стадионе имени Артура Эша, начало в 02:00 по московскому времени.

Фрибет 3 000₽ для ставки на этот исход

Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2024 

Фрэнсис Тиафу стабильный игрок первой двадцатки мужского мирового тенниса. В 2023 году одно время он занимал высшую для себя десятую позицию рейтинга, но к US Open подошел на 20-й строчке. Американец может показывать какие угодно результаты на протяжении всего сезона, но как только подходит время Открытого чемпионата США, его игра преображается, и он выступает на уровне сильнейших теннисистов. Именно на кортах Нью-Йорка он доходил до полуфинала два года назад, больше таких достижений на турнирах Большого шлема у Тиафу нет. На этот раз он вновь подготовился очень хорошо. Накануне US Open в Цинциннати Фрэнсис смог дойти до финала, но уступил там Яннику Синнеру. В первом круге текущего турнира американец играл с соотечественником Александром Ковачевичем и победил в четырех сетах. Во втором в поединке против казахстанца Александра Шевченко в первых двух партиях отдал только пять геймов, а дальше соперник снялся из-за травмы. В третьем круге Тиафу предстоял принципиальный поединок с Беном Шелтоном, именно он выбил Фрэнсиса в прошлогоднем четвертьфинале, но на этот раз удалось взять реванш в четырех сетах. Теперь нужно защищать прошлогодние очки и побеждать Алексея Попырина.

Сделать это будет не так просто. Австралиец с русскими корнями постепенно выходит на пик карьеры. Прошлый сезон он закончил в числе сорока сильнейших теннисистов, а в нынешнем достигал 23 строчки рейтинга. На Уимблдонском турнире Попырин впервые смог выйти в третий раунд, в начале августа стал победителем Canadian Open, обыграв в финале в двух партиях Андрея Рублева, а уже на US Open стал автором одной из самых громких сенсаций. В третьем круге Алексей встречался с Новаком Джоковичем и нанес фавориту поражение в четырех партиях. Сам Новак объяснил это тем, что у него просто закончились силы, что неудивительно после Олимпиады, но и недооценивать достижения Попырина точно нельзя. В первом круге австралиец в трех сетах выиграл у южнокорейца Сун Ву Квона, во втором учинил разгром испанцу Педро Мартинесу Портеро. Соперник смог взять в первых двух сетах лишь шесть геймов, а третий проиграл под ноль. В итоге Попырин впервые в карьере смог пробиться во вторую неделю турнира Большого шлема и улучшит свою позицию в рейтинге вне зависимости от результата предстоящей игры.

Оба теннисиста находятся на пике формы, поэтому матч особенно рекомендуем к просмотру. К тому же ранее они друг с другом не играли, и интересно, чем завершится первое противостояние. На букмекеров произвела сильное впечатление победа Попырина над Джоковичем. Они отдают австралийцу небольшое преимущество. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,79, успех Тиафу оценивается коэффициентом 2,04.

Опубликовал: Денис Быстров
logoUS Open
logoФрэнсис Тиафу
logoАлексей Попырин
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