US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024

Матч американца Фрэнсиса Тиафу против Алексея Попырина из Австралии, может быть, не самая громкая вывеска в четвертом круге мужского одиночного турнира на Открытом чемпионате США по теннису. Но поединок вызывает повышенный интерес, поскольку оба спортсмена демонстрируют на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке высокий уровень игры. Не просто так этот матч организаторы поставили в прайм-тайм. Он состоится 2 сентября на стадионе имени Артура Эша, начало в 02:00 по московскому времени.

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Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2024

Фрэнсис Тиафу стабильный игрок первой двадцатки мужского мирового тенниса. В 2023 году одно время он занимал высшую для себя десятую позицию рейтинга, но к US Open подошел на 20-й строчке. Американец может показывать какие угодно результаты на протяжении всего сезона, но как только подходит время Открытого чемпионата США, его игра преображается, и он выступает на уровне сильнейших теннисистов. Именно на кортах Нью-Йорка он доходил до полуфинала два года назад, больше таких достижений на турнирах Большого шлема у Тиафу нет. На этот раз он вновь подготовился очень хорошо. Накануне US Open в Цинциннати Фрэнсис смог дойти до финала, но уступил там Яннику Синнеру. В первом круге текущего турнира американец играл с соотечественником Александром Ковачевичем и победил в четырех сетах. Во втором в поединке против казахстанца Александра Шевченко в первых двух партиях отдал только пять геймов, а дальше соперник снялся из-за травмы. В третьем круге Тиафу предстоял принципиальный поединок с Беном Шелтоном, именно он выбил Фрэнсиса в прошлогоднем четвертьфинале, но на этот раз удалось взять реванш в четырех сетах. Теперь нужно защищать прошлогодние очки и побеждать Алексея Попырина.

Сделать это будет не так просто. Австралиец с русскими корнями постепенно выходит на пик карьеры. Прошлый сезон он закончил в числе сорока сильнейших теннисистов, а в нынешнем достигал 23 строчки рейтинга. На Уимблдонском турнире Попырин впервые смог выйти в третий раунд, в начале августа стал победителем Canadian Open, обыграв в финале в двух партиях Андрея Рублева, а уже на US Open стал автором одной из самых громких сенсаций. В третьем круге Алексей встречался с Новаком Джоковичем и нанес фавориту поражение в четырех партиях. Сам Новак объяснил это тем, что у него просто закончились силы, что неудивительно после Олимпиады, но и недооценивать достижения Попырина точно нельзя. В первом круге австралиец в трех сетах выиграл у южнокорейца Сун Ву Квона, во втором учинил разгром испанцу Педро Мартинесу Портеро. Соперник смог взять в первых двух сетах лишь шесть геймов, а третий проиграл под ноль. В итоге Попырин впервые в карьере смог пробиться во вторую неделю турнира Большого шлема и улучшит свою позицию в рейтинге вне зависимости от результата предстоящей игры.

Оба теннисиста находятся на пике формы, поэтому матч особенно рекомендуем к просмотру. К тому же ранее они друг с другом не играли, и интересно, чем завершится первое противостояние. На букмекеров произвела сильное впечатление победа Попырина над Джоковичем. Они отдают австралийцу небольшое преимущество. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,79, успех Тиафу оценивается коэффициентом 2,04.