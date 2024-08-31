Дрэйпер после победы над ван де Зандшульпом: «Он провел удивительный матч против Алькараса. После этого непросто хорошо сыграть в следующем круге»
Джек Дрэйпер прокомментировал выход в четвертый круг US Open
Британец выиграл у Ботика ван де Зандшульпа – 6:3, 6:4, 6:2.
– Ботик провел удивительный матч против Карлоса [Алькараса]. Непросто выйти на большую арену, бороться с таким соперником, как Карлос, а потом хорошо сыграть в следующем круге. Слишком устаешь.
– Вы довольны своим прогрессом в этом году?
– На 100%. Прошлый сезон был тяжелым из-за травм. А в этом я смог сражаться с лучшими теннисистами мира. Я для этого и работаю, чтобы играть с вами, ребята, на крупнейших аренах. Я очень рад и благодарен всем людям рядом со мной. Мы будем хотеть еще большего.
Опубликовано: Алёна Майорова
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