Дрэйпер после победы над ван де Зандшульпом: «Он провел удивительный матч против Алькараса. После этого непросто хорошо сыграть в следующем круге»

Джек Дрэйпер прокомментировал выход в четвертый круг US Open

Британец выиграл у Ботика ван де Зандшульпа – 6:3, 6:4, 6:2.

– Ботик провел удивительный матч против Карлоса [Алькараса]. Непросто выйти на большую арену, бороться с таким соперником, как Карлос, а потом хорошо сыграть в следующем круге. Слишком устаешь.

– Вы довольны своим прогрессом в этом году?

– На 100%. Прошлый сезон был тяжелым из-за травм. А в этом я смог сражаться с лучшими теннисистами мира. Я для этого и работаю, чтобы играть с вами, ребята, на крупнейших аренах. Я очень рад и благодарен всем людям рядом со мной. Мы будем хотеть еще большего.