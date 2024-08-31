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  • Бадоса о реакции людей на вылет Алькараса с US Open: «Критика меня очень удивляет, потому что все мы люди, любой может проиграть в любом круге»
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Бадоса о реакции людей на вылет Алькараса с US Open: «Критика меня очень удивляет, потому что все мы люди, любой может проиграть в любом круге»

Паула Бадоса прокомментировала поражение Карлоса Алькараса во втором круге US Open

«Сегодня я проснулась и увидела столько негативных комментариев о его поражении во втором круге. И я думаю: «Он ведь только-только выиграл два «Больших шлема», он был первым в мире и выиграет еще много «Больших шлемов», у него уже есть олимпийское серебро...»

Так что эта критика меня очень удивляет, потому что все мы люди, любой может проиграть в любом круге. Мне неприятно видеть эти комментарии, но я знаю, что это часть работы, и с этим нужно смириться. Но мы должны поддерживать Карлитоса каждый день.

Я не смотрела его матч, потому что легла спать, но потом я видела его реакцию. Она многое о нем говорит. Видно, что он очень скромный, очень самокритичный человек, и именно поэтому он так успешен.

Он сильно давит на себя? Мне кажется, этим летом он добился таких невероятных результатов, что наступило пресыщение. Возможно, дело в этой перегрузке в сочетании с таким молодым возрастом, потому что очень трудно добиться того, чего он добился. Это совокупность факторов. Я не знаю, давит ли он на себя. Понятное дело, что человек, который добился таких успехов, много от себя ждет и всегда хочет большего».

«Я не меняюсь. И это проблема». Алькарас грустит после вылета с US Open

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Eurosport
logoUS Open
logoATP
logoПаула Бадоса
logoКарлос Алькарас
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