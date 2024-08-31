Фрэнсис Тиафу: «Общий уровень в туре невероятно высокий. Все равны, даже Алькарас, Синнер и Медведев»

Фрэнсис Тиафу рассказал об уровне тенниса в мужском туре

«Разница между игроками крошечная. Общий уровень невероятно высокий. Очень много парней играют отлично. Можно проиграть, если выйдешь несобранным. Вы видели, что прошлым вечером было с Карлосом [Алькарасом] – когда он расхлябан, то проигрывает. Его просто выбивают. Потому что игроки слишком хороши. Все играют на одном уровне, даже Карлос, [Янник] Синнер, которые побеждают, [Даниил] Медведев, который очень многое выиграл.

Так что да, если ты расхлябан и не используешь все способности на полную, то вероятнее всего проиграешь. Это просто факт, потому что остальные слишком хороши. Пока я так делал, я очень много проигрывал (улыбается). Было тяжело. Это бьет по эго. Не хочется играть, ты плохо тренируешься, ужасно загоняешься. Но это часть процесса. И такие моменты нужны, потому что [потом ты выигрываешь] и это ощущается очень классно. В конце тоннеля всегда ждет успех, но многие сдаются прямо перед этим и больше не пытаются. Но это не про меня».