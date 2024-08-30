Векич впервые с 2019-го вышла во вторую неделю US Open. Она три года подряд выбывала в первом круге
Донна Векич обыграла Пейтон Стернс в третьем круге US Open – 7:5, 6:4.
Векич впервые с 2019-го вышла во вторую неделю US Open. Тогда она показала лучший результат на турнире, в итоге добравшись до четвертьфинала.
В 2020-м она выбыла во втором круге, а потом три раза подряд в первом.
В целом хорватка вышла в четвертый круг турниров «Большого шлема» второй раз в сезона (также на «Уимблдоне») и седьмой раз в карьере.
Она выиграла 13 из последних 16 матчей.
Теперь она поборется с Циньвэнь Чжэн, которой уступила в финале Олимпиады.
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История разбитых надежд Донны Векич
Опубликовала: Любовь Энина
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