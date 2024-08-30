Рыбакина 8-й раз в сезоне снялась с турнира, 7-й – из-за проблем со здоровьем

US Open стал седьмым крупным турниром сезона, с которого Елена Рыбакина снялась из-за проблем со здоровьем

Ранее в 2024-м Рыбакина, снявшаяся с US Open из-за травм , снялась с турниров:

в Дубае – из-за желудочно-кишечного заболевания;

в Индиан-Уэллс – из-за желудочно-кишечного заболевания;

в Риме – из-за болезни;

в Берлине – из-за боли в животе;

Олимпиады – из-за острого бронхита;

в Торонто – из-за острого бронхита.

Также Рыбакина не сыграла в Истбурне из-за «смены графика». Вышла на корт она на 14 турнирах 2024-го.