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Рыбакина 8-й раз в сезоне снялась с турнира, 7-й – из-за проблем со здоровьем

US Open стал седьмым крупным турниром сезона, с которого Елена Рыбакина снялась из-за проблем со здоровьем

Ранее в 2024-м Рыбакина, снявшаяся с US Open из-за травм, снялась с турниров:

  • в Дубае – из-за желудочно-кишечного заболевания;

  • в Индиан-Уэллс – из-за желудочно-кишечного заболевания;

  • в Риме – из-за болезни;

  • в Берлине – из-за боли в животе;

  • Олимпиады – из-за острого бронхита;

  • в Торонто – из-за острого бронхита.

Также Рыбакина не сыграла в Истбурне из-за «смены графика». Вышла на корт она на 14 турнирах 2024-го.

Опубликовала: Лера Ли
Источник: @TheTennisLetter
травмы
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