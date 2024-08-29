Рыбакина снялась с US Open
Елена Рыбакина снялась с US Open перед вторым кругом против Джессики Понше.
«К сожалению, я вынуждена сняться с сегодняшнего матча из-за травм. Мне не хотелось так заканчивать выступление на последнем «Большом шлеме» в сезоне, но я должна прислушиваться к своему телу. Надеюсь, смогу завершить год в хорошей форме.
Спасибо всем болельщикам, которые продолжают меня поддерживать. Желаю удачи оставшимся на турнире игрокам», – сказала Рыбакина.
За выход во вторую неделю Понше сыграет с Каролин Возняцки или Ренатой Сарасуа.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт US Open
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