Елена Рыбакина снялась с US Open перед вторым кругом против Джессики Понше.

«К сожалению, я вынуждена сняться с сегодняшнего матча из-за травм. Мне не хотелось так заканчивать выступление на последнем «Большом шлеме» в сезоне, но я должна прислушиваться к своему телу. Надеюсь, смогу завершить год в хорошей форме.

Спасибо всем болельщикам, которые продолжают меня поддерживать. Желаю удачи оставшимся на турнире игрокам», – сказала Рыбакина.

За выход во вторую неделю Понше сыграет с Каролин Возняцки или Ренатой Сарасуа.