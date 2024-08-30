Швентек о борьбе с оскорбительными комментариями в интернете: «Нужно использовать искусственный интеллект для нашей безопасности»

Ига Швентек прокомментировала пост Каролин Гарсия

Ранее француженка поделилась оскорблениями, которые получила в социальных сетях и высказалась на этот счет.

– Несколько игроков говорили об оскорблениях в соцсетях, сообщениях с хейтом, которые они получают. Как вы оцениваете влияние на это букмекерских компаний и видите ли вы сообщения от ставочников после своих матчей?

– Несколько раз такое было, но должна сказать, что я не читаю входящие запросы. Я вижу сообщения только от близких, с которыми уже есть переписка. Но, конечно, хейта много...

Какова доля ставочников? Я не знаю статистику. Я никогда не изучала эту тему, но, конечно, люди становятся очень эмоциональными, когда дело касается денег.

Наверное, влияние большое, но не знаю, не могу назвать цифры. Думаю, это можно легко проверить. Но, конечно, для игроков это непросто. Было бы неплохо, если бы мы больше работали в этом направлении – как, например, Каро [Гарсия] – и старались просветить людей. Возможно, в будущем получится найти какие-то решения – к примеру, использовать искусственный интеллект для нашей безопасности. Потому что в интернете мы уже не можем чувствовать себя в безопасности. Надо быть очень осторожным, когда что-то читаешь или на кого-то подписываешься.

– Что вы думаете по поводу действий тура по борьбе с этим?

– Я знаю, что есть некоторые инструменты. Например, «Ролан Гаррос» предложил нам установить на телефоны приложение, которое блокирует оскорбительные сообщения. Программу можно обучать, помечая некоторые сообщения или комментарии как оскорбительные.

Я всегда говорю, что это очень здорово. Моя команда тоже проверяла, какие сообщения приложение блокирует, а какие нет. Было бы хорошо почаще использовать подобные вещи, это всегда помогает.