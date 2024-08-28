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«Мне писали: «Надеюсь, твоя мать скоро умрет». Гарсия предложила отказаться от рекламы букмекеров, чтобы уменьшить количество хейта в сторону теннисистов

Каролин Гарсия выказалась об оскорбительных комментариях в социальных сетях

Экс-четвертая ракетка мира в первом круге US Open уступила Ренате Сарасуа – 1:6, 4:6.

«Тебе бы стоило подумать о самоубийстве». «Клоуны должны быть в цирке». «Надеюсь, твоя мать скоро умрет». «Ты кусок дерьма».

Это часть сообщений, которые я недавно получила после проигрышей в матчах. Только часть из сотен таких же. И в 30 лет они все еще ранят, потому что, в конце концов, я обычная девушка, которая много работает и старается изо всех сил. Я работаю над тем, чтобы защититься от хейта, у меня есть способы для борьбы с ним. Но это все еще ненормально.

Я переживаю о том, что молодым игрокам тоже приходится через это проходить. Люди еще не сформировались до конца, и на них очень сильно может повлиять этот хейт. Может быть, вы думаете, что нас это не задевает. Но оно задевает. Мы люди. И иногда, когда мы получаем эти сообщения, мы и так уже эмоционально разрушены после тяжелого поражения. И это может ранить. Мы уже поднимали эту тему, но ничего не поменялось.

Социальные сети не препятствуют [оскорбительным комментариям], несмотря на то, что искусственный интеллект находится на очень высоком уровне. Турниры и наш спорт продолжают сотрудничать с букмекерскими компаниями, которые привлекают новых людей к нездоровому беттингу. Времена, когда сигаретные бренды спонсировали спорт, давно прошли. Но мы продвигаем букмекерские компании, которые активно разрушают жизнь некоторых людей. Я не говорю, что их нужно запретить, потому что у людей есть право тратить деньги так, как они хотят. Но, возможно, не стоит продвигать [букмекеров]. Кроме того, если кто-то решит сказать мне такие вещи публично, у него могут возникнуть проблемы с законом. Так почему же в интернете мы можем делать все, что угодно? Не стоит ли нам пересмотреть анонимность в интернете?

Я знаю, что те, кто пишет эти ужасные сообщения, не изменятся из-за этого [текста]. Но, может быть, в следующий раз, когда вы увидите пост спортсмена, артиста или любого другого человека, который потерпел неудачу или проиграл, вы вспомните, что она или он тоже человек, который старается изо всех сил.

Будьте добрыми. Любите. Наслаждайтесь жизнью», – написала Гарсия.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @CaroGarcia
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logoКаролин Гарсия
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