Лехечка впервые выиграл матч с 0:2 по сетам

Иржи Лехечка во втором круге US Open победил 179-ю ракетку мира Митчелла Крюгера – 6:7(5), 0:6, 6:4, 6:4, 7:5. Матч продолжался около четырех часов.

Чех впервые в карьере победил в матче, в котором отдал первые два сета. Его баланс в пятисетовиках – 4:1. Единственный матч он проиграл на «Уимблдоне»-2022.

Дальше Лехечка встретится с Андреем Рублевым или Артуром Риндеркнешем.