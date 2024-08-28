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Лехечка впервые выиграл матч с 0:2 по сетам

Иржи Лехечка во втором круге US Open победил 179-ю ракетку мира Митчелла Крюгера – 6:7(5), 0:6, 6:4, 6:4, 7:5. Матч продолжался около четырех часов.

Чех впервые в карьере победил в матче, в котором отдал первые два сета. Его баланс в пятисетовиках – 4:1. Единственный матч он проиграл на «Уимблдоне»-2022.

Дальше Лехечка встретится с Андреем Рублевым или Артуром Риндеркнешем.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoUS Open
logoATP
logoМитчелл Крюгер
logoИржи Лехечка
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