Пегула о словах Гарсия про оскорбительные комментарии: «Постоянные угрозы убийства и угрозы семье стали нормой»

Джессика Пегула прокомментировала пост Каролин Гарсия

Ранее француженка поделилась оскорблениями, которые получила в социальных сетях и высказалась на этот счет

«Да, постоянные угрозы убийства и угрозы семье стали нормой. Выигрывай или проиграешь», – написала в ответ Пегула.