Крейчикова впервые за 13 месяцев уступила сопернице не из топ-100 и вылетела во 2-м круге US Open

Восьмая ракетка мира Барбора Крейчикова уступила во втором круге US Open 122-й ракетке Елене Габриэле Рузе – 4:6, 5:7. Румынка попала в основную сетку через квалификацию

US Open стал вторым одиночным турниром для Крейчиковой после победы на «Уимблдоне».

Она впервые с июля 2023-го проиграла сопернице, не находящейся в топ-100. Тогда чешка уступила Мирре Андреевой – 4:6, 0:4 (отказ).