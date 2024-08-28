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Крейчикова впервые за 13 месяцев уступила сопернице не из топ-100 и вылетела во 2-м круге US Open

Восьмая ракетка мира Барбора Крейчикова уступила во втором круге US Open 122-й ракетке Елене Габриэле Рузе – 4:6, 5:7. Румынка попала в основную сетку через квалификацию

US Open стал вторым одиночным турниром для Крейчиковой после победы на «Уимблдоне».

Она впервые с июля 2023-го проиграла сопернице, не находящейся в топ-100. Тогда чешка уступила Мирре Андреевой – 4:6, 0:4 (отказ).

Опубликовано: Алёна Майорова
logoUS Open
logoWTA
logoБарбора Крейчикова
logoЕлена Габриэла Рузе
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