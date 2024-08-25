Крейчикова о том, что было самым интересным после победы на «Уимблдоне»: «Танец с Алькарасом»
Барбора Крейчикова рассказала, чем ей запомнился титул «Уимблдона».
– Что было самым интересным в роли чемпионки «Уимблдона»?
– Хороший вопрос (улыбается). Я бы сказала, что танец с Карлосом [Алькарасом] (смеется).
– Каким он был?
– Веселым (улыбается).
Думаю, он хорошо справлялся с танцем. Мы все не очень хорошие танцоры. Но он испанец, поэтому должен быть в этом лучше чехов.
Но, думаю вы видели видео. Нет? Оно было везде в твиттере.
Но это было очень мило. Я насладилась [танцем]. Мне нравятся традиции, а это важная традиция «Уимблдона». Так что я рада, что мы станцевали и получили удовольствие от вечера.