Крейчикова о том, что было самым интересным после победы на «Уимблдоне»: «Танец с Алькарасом»

Теги US Open Уимблдон ATP WTA Барбора Крейчикова Карлос Алькарас Теннис

Барбора Крейчикова рассказала, чем ей запомнился титул «Уимблдона».

 – Что было самым интересным в роли чемпионки «Уимблдона»?

– Хороший вопрос (улыбается). Я бы сказала, что танец с Карлосом [Алькарасом] (смеется).

– Каким он был?

– Веселым (улыбается).

Думаю, он хорошо справлялся с танцем. Мы все не очень хорошие танцоры. Но он испанец, поэтому должен быть в этом лучше чехов.

Но, думаю вы видели видео. Нет? Оно было везде в твиттере.

Но это было очень мило. Я насладилась [танцем]. Мне нравятся традиции, а это важная традиция «Уимблдона». Так что я рада, что мы станцевали и получили удовольствие от вечера.

2 комментария
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Еще бы😂 Карлос оч стройный)
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Это было красиво. Молодцы и он, и она 👍.
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