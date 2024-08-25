Крейчикова о том, как начала играть в теннис: «Я взяла разделочную доску и пошла играть к стене. Это довольно обычно»

Барбора Крейчикова рассказала, как начала играть в теннис.

– У вас только что была тренировка на корте, и мне показалось, что вы сказали, что в детстве начали с того, что били теннисные мячи разделочной доской?

– Да.

– Как долго вы так играли в теннис, прежде чем перешли на теннисную ракетку?

– Честно говоря, я не помню (улыбается). Но, мне кажется, то, что я так начала, было чем-то обычным. Думаю, я пробовала бить [разделочной доской] мяч о стену.

Не помню, долго ли я так делала. Но какое-то время точно так было. Потом мне дали обычную детскую ракетку – кажется, она мне досталась от брата.

Так что да, я так начинала [играть в теннис] в Чехии (улыбается).

Первый раз я пошла на теннис, когда мне было три-четыре года. Мы с мамой сопровождали брата, который играл со своими школьными товарищами. Так я и попала в теннис.

Мой брат играл на грунтовом корте со своими друзьями. Моя мама сидела там и разговаривала с другими мамами. А я была довольно активной, поэтому взяла доску и мяч и пошла к стене.