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Радукану после вылета с US Open: «Наверное, надо было сыграть немного больше турниров»

Эмма Радукану прокомментировала поражение в первом круге US Open

Чемпионка 2021 года уступила Софии Кенин – 1:6, 6:3, 4:6.

«Чувствую себя подавлено, мне грустно. Конечно, именно на этом турнире мне очень хотелось сыграть хорошо. После первого сета я была совсем позади, но потом мне удалось сравнять счет.

В третьем сете я играла на вполне высоком уровне, какие-то части моего тенниса были лучше, чем в предыдущих матчах. Я имею в виду то, как я справлялась с ее скоростью ударов, ритмом. Мне попалась соперница в очень хорошей форме, и играла она отлично.

Может быть, у меня было немного медленное начало [этой части сезона]. Наверное, надо было сыграть немного больше турниров перед US Open (британка выступила на одном – Спортс’‘). Когда я провожу много матчей, то, как и любой игрок, чувствую себя очень хорошо. Все происходит автоматически.

Так что да, я думаю, что смогу извлечь из этого урок и немного по-другому составлю расписание. Переделаю его, буду тренироваться, анализировать, где я ошиблась, и постараюсь исправиться до конца сезона. Конечно, «Шлемы» в этом году закончились, но до Австралии осталось не так уж много времени».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennishead
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