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Алькарас о том, что сыграл в гольф с Руудом: «Мы не можем думать о теннисе 24/7»

Карлос Алькарас прокомментировал то, что поиграл в гольф с Каспером Руудом в Нью-Йорке.

«На прошлых турнирах мы с Каспером много говорили о том, что нужно сыграть вместе, и вот наконец-то получилось.

Он, конечно, на голову выше меня в гольфе. Он играет великолепно. Мы много говорили о том, насколько гольф полезен для нас, для головы, чтобы немного разгрузиться и стать лучше на корте.

Мы не можем думать о теннисе 24/7. Нужна своя жизнь и другие дела, чтобы намного лучше чувствовать себя на корте, мыслить шире.

Так что мне гольф очень помогает, мы с Каспером это обсуждали».

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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Алькараса
logoUS Open
logoATP
logoКаспер Рууд
logoКарлос Алькарас
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