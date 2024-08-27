Фриц о бронзе Олимпиады: «Статистически бронзовые призеры счастливее серебряных»
Тэйлор Фриц рассказал, как они с Томми Полом выиграли бронзу Олимпиады в паре
– Некоторые говорят, что бронза лучше серебра, потому что заканчиваешь на позитивной ноте. Вы с этим согласны?
– Мне сказали, что статистически бронзовые призеры счастливее серебряных (смех).
Да, но я бы с удовольствием поборолся за золото с Томми. Мы играли очень хорошо.
Мы были расстроены из-за поражения в полуфинале, но я сразу сказал ему: «Слушай, если мы расстроены сейчас, то что будет, если мы упустим бронзу? Давай сосредоточимся и заберем свое» (улыбается).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Фрица
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