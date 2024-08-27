Фриц о бронзе Олимпиады: «Статистически бронзовые призеры счастливее серебряных»

Тэйлор Фриц рассказал, как они с Томми Полом выиграли бронзу Олимпиады в паре

– Некоторые говорят, что бронза лучше серебра, потому что заканчиваешь на позитивной ноте. Вы с этим согласны?

– Мне сказали, что статистически бронзовые призеры счастливее серебряных (смех) .

Да, но я бы с удовольствием поборолся за золото с Томми. Мы играли очень хорошо.

Мы были расстроены из-за поражения в полуфинале, но я сразу сказал ему: «Слушай, если мы расстроены сейчас, то что будет, если мы упустим бронзу? Давай сосредоточимся и заберем свое» (улыбается) .