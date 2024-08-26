Саккари в слезах снялась с первого круга US Open. Она брала медперерыв из-за проблем с шеей
Мария Саккари не доиграла матч против Ван Яфань в первом круге US Open.
При счете 2:5 гречанка взяла медперерыв из-за проблем с плечом и шеей.
В итоге Саккари снялась после первого сета, в котором уступила со счетом 2:6.
Уходя с корта, она заплакала.
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Зачастую накачивают и закачивают не только ради формы и объема, а чтобы избежать травм. Теннис травмоопасный вид, много резких и мощный движений. Так же закачивают мышцы, с которыми есть проблемы. А в плече и шеи много всего находится и писать в стиле типичной бабки «зачем накачала?» это бред.
С тех пор исключительно так и выступает на шлемах.