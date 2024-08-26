Саккари в слезах снялась с первого круга US Open. Она брала медперерыв из-за проблем с шеей

не доиграла матч против Ван Яфань в первом круге .

При счете 2:5 гречанка взяла медперерыв из-за проблем с плечом и шеей.

В итоге Саккари снялась после первого сета, в котором уступила со счетом 2:6.

Уходя с корта, она заплакала.

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