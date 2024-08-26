Саккари в слезах снялась с первого круга US Open. Она брала медперерыв из-за проблем с шеей

Теги травмы US Open WTA Яфань Ван Мария Саккари Теннис

Мария Саккари не доиграла матч против Ван Яфань в первом круге US Open.

При счете 2:5 гречанка взяла медперерыв из-за проблем с плечом и шеей. 

В итоге Саккари снялась после первого сета, в котором уступила со счетом 2:6.

Уходя с корта, она заплакала.

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7 комментариев
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Ответ N.S.A.8.5
И зачем было так их качать?
Наверное самое веселое , что я видел за последнее время, последнее было «физиотерапевт не обязан в составах разбираться».
Зачастую накачивают и закачивают не только ради формы и объема, а чтобы избежать травм. Теннис травмоопасный вид, много резких и мощный движений. Так же закачивают мышцы, с которыми есть проблемы. А в плече и шеи много всего находится и писать в стиле типичной бабки «зачем накачала?» это бред.
+7
-1
+6
И зачем было так их качать?
+8
-6
+2
Ничего страшного. Посмотрит сумму призовых за 1 круг и сразу легче станет.
+3
-1
+2
Своеобразная карма, конечно. С того момента, как зрители тенниса посмеялись над ней в соцсетях, что она не проходит дальше полуфинала, в интервью она обозвала всех тупицами, а в следующем отправила фразой из всем известной композиции Милен Фармер.
С тех пор исключительно так и выступает на шлемах.
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0
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Классика. И главное в первом сете,а не во втором!
+2
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Наконец вылетит из топ 10
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