Тим о том, что он, Шварцман, Надаль и Маррей близки к завершению карьеры: «Есть Синнер и Алькарас. Теннис в очень хороших руках»

Доминик Тим рассказал, что чувствует после объявления о завершении карьеры.

Ранее австриец сказал, что уйдет из тенниса в конце сезона-2024.

«У меня была потрясающая карьера. Я всегда относился к ней со страстью и отдавал всего себя. Но с тех пор, как я сказал, что завершаю карьеру, я очень счастлив, потому что я избавился от большого количества стресса.

Я с нетерпением жду возможности сыграть на последних турнирах, а еще всего, что будет после. Стараюсь наслаждаться последними месяцами по максимуму.

Это очень эмоциональный год, потому что мы с Диего [Шварцманом] объявили о своем уходе, Рафа [Надаль] и Энди [Маррей] тоже близки к завершению карьеры, и это очень эмоционально.

И несмотря на это, есть игроки прошлого поколения, которые все еще показывают потрясающий теннис. Новое поколение тоже замечательное. Сейчас есть два игрока, которые уже побывали на первой строчке рейтинга – [Янник] Синнер и [Карлос] Алькарас. Они потрясающие и играют в отличный теннис. Я люблю смотреть их матчи – думаю, как и все болельщики. Так что теннис в очень хороших руках.

К счастью, я впервые сильно травмировался три года назад. До этого мне везло. Рафа, Хуан Мартин дель Потро получили травмы очень рано. Меня вдохновляло то, как они так много раз после них возвращались. Я тоже старался как мог.

Думаю, самое важное – что многие дети начали играть в теннис из-за меня, я надеюсь. Особенно в Австрии, где я больше всего известен, потому что это моя родная страна. Это было бы самым важным наследием.

Еще я хочу верить, что меня запомнят как хорошего человека в туре, игрой которого люди наслаждались. Это тоже важно. Надеюсь, мое наследие будет хорошим.

Я получил очень много сообщений [после объявления о завершении карьеры]. Писали даже те, с кем я не был близко знаком – но они спрашивали у других игроком мой номер и присылали абсолютно удивительные сообщения. Каждое из них заставляло меня почувствовать себя счастливым».