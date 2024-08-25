Кириос о реакции Шаповалова на инцидент с Микельсеном: «Мне все больше начинает нравиться Шапо»

поддержал , высказавшегося о судейском скандале в Уинстон-Сейлеме. Алекс Микельсен выбил мяч на трибуны и попал в болельщицу, но не был дисквалифицирован.

«Честно говоря, мне все больше начинает нравиться Шапо. Денис, мы вместе против всего мира, лол. Злодейская аура», – написал Кириос.