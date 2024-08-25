Кириос о реакции Шаповалова на инцидент с Микельсеном: «Мне все больше начинает нравиться Шапо»

Теги Winston Salem Open Ник Кириос соцсети Денис Шаповалов Алекс Микельсен Теннис

Ник Кириос поддержал Дениса Шаповалова, высказавшегося о судейском скандале в Уинстон-Сейлеме. Алекс Микельсен выбил мяч на трибуны и попал в болельщицу, но не был дисквалифицирован.

«Честно говоря, мне все больше начинает нравиться Шапо. Денис, мы вместе против всего мира, лол. Злодейская аура», – написал Кириос.

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6 комментариев
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Шапо симпатичен ещё со времён великого домашнего выступления в 2017. Никогда не боялся Рафы, до встречи с ним не делал мокрые трусишки. Должен был забирать чф ао22, если бы не отсутствие честной игры соперника.
Искренне желаю продырявить в паре сетов во втором круге будущего противника
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Журналист: вы недавно сказали про инциденте Микельсеном. Как вы считаете а стоило ли тогда Кириоса дисквалифицировать с парного матча на АО 2022?
Шаповалов: да я считаю, что правило должны быть для всех одинаковы, ничего не имею против Кириоса.
Кириос: да это совсем другая ситуация, тебя вообще ..... должны были пожизненно дисквалифицировать после того как ты попал мячом в глаз судье.
Шаповалов: молчал бы, ты сам чуть не попал ракеткой по голове болбою.
Кириос: я то не попал, знаешь твоя игра ещё скучнее, чем у Рууда.
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Кригиз - красавчик. Все, кто его не понимают - просто ничего не понимают по жизни и в спорте :))
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Ответ NoThanks
Кригиз - красавчик. Все, кто его не понимают - просто ничего не понимают по жизни и в спорте :))
Строит из себя плохого парня, типа которого никто не любит, но он весь из себя такой правильный, а на деле шут обычный
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