Кириос о реакции Шаповалова на инцидент с Микельсеном: «Мне все больше начинает нравиться Шапо»
Ник Кириос поддержал Дениса Шаповалова, высказавшегося о судейском скандале в Уинстон-Сейлеме. Алекс Микельсен выбил мяч на трибуны и попал в болельщицу, но не был дисквалифицирован.
«Честно говоря, мне все больше начинает нравиться Шапо. Денис, мы вместе против всего мира, лол. Злодейская аура», – написал Кириос.
Искренне желаю продырявить в паре сетов во втором круге будущего противника
Шаповалов: да я считаю, что правило должны быть для всех одинаковы, ничего не имею против Кириоса.
Кириос: да это совсем другая ситуация, тебя вообще ..... должны были пожизненно дисквалифицировать после того как ты попал мячом в глаз судье.
Шаповалов: молчал бы, ты сам чуть не попал ракеткой по голове болбою.
Кириос: я то не попал, знаешь твоя игра ещё скучнее, чем у Рууда.