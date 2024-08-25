Шаповалов об инциденте с Микельсеном в Уинстон-Сейлеме: «Мне нравится, как люди говорят, что правила есть правила, а потом все вдруг резко меняется»
Денис Шаповалов прокомментировал то, что Алекс Микельсен в Уинстон-Сейлеме избежал дисквалификации за то, что выбил мяч на трибуны и попал в болельщицу.
«Мне нравится, как люди говорят, что правила есть правила, а потом все вдруг резко меняется», – написал Шаповалов.
Также бывший №10 рейтинга ATP репостнул свой твит со словами «разные правила для разных игроков», добавив: «Возможно, скоро мне придется закрепить этот твит🎪».
прав во всем.
другое дело, что обычно все предпочитают молчать.
ну а тут - чисто русская прямота и откровенность )
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почему тогда теннисисты не лупашат по ним в каждом матче?)