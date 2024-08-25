Шаповалов об инциденте с Микельсеном в Уинстон-Сейлеме: «Мне нравится, как люди говорят, что правила есть правила, а потом все вдруг резко меняется»

прокомментировал то, что Алекс Микельсен в Уинстон-Сейлеме избежал дисквалификации за то, что выбил мяч на трибуны и попал в болельщицу.

«Мне нравится, как люди говорят, что правила есть правила, а потом все вдруг резко меняется», – написал Шаповалов.

Также бывший №10 рейтинга репостнул свой твит со словами «разные правила для разных игроков», добавив: «Возможно, скоро мне придется закрепить этот твит🎪».