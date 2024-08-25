Шаповалов об инциденте с Микельсеном в Уинстон-Сейлеме: «Мне нравится, как люди говорят, что правила есть правила, а потом все вдруг резко меняется»

Теги происшествия ATP Winston Salem Open соцсети Денис Шаповалов Алекс Микельсен Теннис

Денис Шаповалов прокомментировал то, что Алекс Микельсен в Уинстон-Сейлеме избежал дисквалификации за то, что выбил мяч на трибуны и попал в болельщицу.

«Мне нравится, как люди говорят, что правила есть правила, а потом все вдруг резко меняется», – написал Шаповалов.

Также бывший №10 рейтинга ATP репостнул свой твит со словами «разные правила для разных игроков», добавив: «Возможно, скоро мне придется закрепить этот твит🎪».

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12 комментариев
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ну а в чем он не прав?
прав во всем.

другое дело, что обычно все предпочитают молчать.
ну а тут - чисто русская прямота и откровенность )
+25
-2
+23
Дениску понесло правду-матку рубить. Видимо не верит в своё будущее в ATP и терять ему нечего
+22
-5
+17
Ответ Иван Дичковский
Комментарий скрыт
Иван, тьфу на тебя
+18
-2
+16
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
За зрителей практически никогда не дисквалифицируют
----------------------
почему тогда теннисисты не лупашат по ним в каждом матче?)
+6
0
+6
Ответ Иван Дичковский
Комментарий скрыт
Ну ты специалист, а ересь написал.
+6
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+5
Ответ Йенс Мустерманн
Зачем, если это не приносит им очков и за подобное им выносятся штрафы? Ракетки же они так же не ломают каждый матч.
Микелсена на сколько штрафанули? Не пишут что-то.
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