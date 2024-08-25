Микельсен в финале в Уинстон-Сейлеме попал мячом в болельщицу, но избежал дисквалификации
Алекс Микельсен едва избежал дисквалификации в финале турнира в Уинстон-Сейлеме.
Второй раз отдав свою подачу в первом сете, американец выбил мяч на трибуны и попал в болельщицу. От испуга он схватился за голову, но судья на вышке Орели Торт не стала его дисквалифицировать.
Она поговорила со зрительницей и вынесла американцу устное предупреждение. В итоге Микельсен уступил Лоренцо Сонего (0:6, 3:6).
В этом году подобное было на RG во время матча между Себастьяном Офнером и Атманом.
https://www.sports.ru/tennis/1116101844-atman-o-tom-chto-vybil-myach-na-tribuny-i-popal-v-zritelniczu-konechno.html
А если страдает обслуживающий персонал (болбои и болгёрлы) или судьи - то дефолт.
Это более серьезное нарушение, я правильно понимаю?