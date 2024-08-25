Микельсен в финале в Уинстон-Сейлеме попал мячом в болельщицу, но избежал дисквалификации

Теги ATP Winston Salem Open судьи Лоренцо Сонего Алекс Микельсен Теннис

Алекс Микельсен едва избежал дисквалификации в финале турнира в Уинстон-Сейлеме.

Второй раз отдав свою подачу в первом сете, американец выбил мяч на трибуны и попал в болельщицу. От испуга он схватился за голову, но судья на вышке Орели Торт не стала его дисквалифицировать.

Она поговорила со зрительницей и вынесла американцу устное предупреждение. В итоге Микельсен уступил Лоренцо Сонего (0:6, 3:6).

17 комментариев
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Интересно, что эта судья дисквалифицировала Джоковича. Видимо жизни линейных более важные. Как обычно человек в системе > обычный человек.
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Зато японку Като дисквалифицировали с парного матча, хотя там она просто отбила мяч, даже не со злости.
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Ответ @yramydr
Да в смысле. Я не за Новака, но где последовательность наказаний за нарушения
Ну та тётка изобразила такие страдания, словно Новак ей глаз выбил или порвал селезёнку.
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Да в смысле. Я не за Новака, но где последовательность наказаний за нарушения
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За попадание в зрителей нередко прощают. Поинтересуются самочувствием и дальше играют.
В этом году подобное было на RG во время матча между Себастьяном Офнером и Атманом.

https://www.sports.ru/tennis/1116101844-atman-o-tom-chto-vybil-myach-na-tribuny-i-popal-v-zritelniczu-konechno.html

А если страдает обслуживающий персонал (болбои и болгёрлы) или судьи - то дефолт.
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Ответ Dym86
Интересно, что эта судья дисквалифицировала Джоковича. Видимо жизни линейных более важные. Как обычно человек в системе > обычный человек.
Строго говоря, решение о дисквалификации Джоковича принималось супервайзером и главным судьей турнира. А в этот раз, она сама решила всё разрулить)
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Давайте послушаем независимое мнение любого серба...
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Ответ Ничего Смешного
Там мадам дай боже симулировала
Это не играет роли. Игрок должен быть дисквалифицирован, даже если он вообще ни в кого не попал, а лишь агрессивно выбил мяч в направлении судьи или кого-нибудь из обслуживающего персонала. Со зрителями не так строго. Предупреждение ball abuse автоматически, если мяч выбит на трибуну, а дальше по ситуации.
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Вот как бывает....))))
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Ответ Dym86
Интересно, что эта судья дисквалифицировала Джоковича. Видимо жизни линейных более важные. Как обычно человек в системе > обычный человек.
Разумеется, своих ценят больше, чем мимопроходилов. Если, скажем, в полиции (хотя, впрочем, где угодно) напасть на посетителя и напасть на полицейского, тоже будет существенная разница в последствиях. Кто бы мог подумать?
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Америка могла обидеться и вообще перестать играть в теннис?
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Напомните мне, кого дисквалифицировали просто за разговоры? Что-то я запамятовала.
Это более серьезное нарушение, я правильно понимаю?
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Я про Джоковича, когда линейная начала изображать муки только после этого дисквалификацию влепили
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Ответ @yramydr
Да в смысле. Я не за Новака, но где последовательность наказаний за нарушения
Там мадам дай боже симулировала
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