Микельсен в финале в Уинстон-Сейлеме попал мячом в болельщицу, но избежал дисквалификации

Алекс Микельсен едва избежал дисквалификации в финале турнира в Уинстон-Сейлеме.

Второй раз отдав свою подачу в первом сете, американец выбил мяч на трибуны и попал в болельщицу. От испуга он схватился за голову, но судья на вышке Орели Торт не стала его дисквалифицировать.

Она поговорила со зрительницей и вынесла американцу устное предупреждение. В итоге Микельсен уступил (0:6, 3:6).