Миллман об инциденте с Микельсеном: «Не вижу особой разницы между этим и дисквалификацией Новака на US Open-2020»

Теги происшествия ATP Джон Миллман Winston Salem Open соцсети Алекс Микельсен Теннис

Джон Миллман прокомментировал то, что Алекс Микельсен в Уинстон-Сейлеме избежал дисквалификации за то, что выбил мяч на трибуны и попал в болельщицу.

«Никому не хочется, чтобы игроков снимали с матчей, но я не вижу особой разницы между этим инцидентом и дисквалификацией Новака на US Open-2020», – твитнул Миллман.

Джоковича сняли с US Open за ненамеренный удар мячом в судью. Наказание жесткое, но уже были прецеденты

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4 комментария
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Согласен с Джоном✊‼️
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+13
Да, актерскую игру линейной уровня золотой малины сложно забыть
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+13
интересно сколько бабке заплатили на том юсо и почему не подавилась
+3
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