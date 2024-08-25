Миллман об инциденте с Микельсеном: «Не вижу особой разницы между этим и дисквалификацией Новака на US Open-2020»

прокомментировал то, что Алекс Микельсен в Уинстон-Сейлеме избежал дисквалификации за то, что выбил мяч на трибуны и попал в болельщицу.

«Никому не хочется, чтобы игроков снимали с матчей, но я не вижу особой разницы между этим инцидентом и дисквалификацией Новака на US Open-2020», – твитнул Миллман.

Джоковича сняли с US Open за ненамеренный удар мячом в судью. Наказание жесткое, но уже были прецеденты