Депутат Свищев о серебре теннисисток на ОИ-2024: «Это большая победа для них и для всей России»

Депутат Свищев назвал медаль теннисисток на ОИ-2024 большой победой России.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде на Олимпийских играх в Париже. Российские спортсмены выступают здесь в нейтральном статусе.

«К сожалению, наша мечта не сбылась. Нам не удалось победить итальянок. Но это большой успех для наших юных спортсменок. Они провели замечательный турнир.

Это большая победа для них и для всей России. В столь непростое время наши спортсмены подвергаются рычагам давления. Вместо того чтобы сосредоточиться на Олимпиаде, спортсменам приходилось понимать, допустят ли их к Олимпиаде или нет.

Мы поздравляем Шамиля Тарпищева с его командой, мы поздравляем всех болельщиков, потому что это достойный результат совсем молодых спортсменок. Уверен, что у них впереди большое будущее.

Сейчас у нас одна из самых сильных команд за всю историю российского тенниса. У нас очень сильная молодая команда. Сегодняшний результат это подтверждает. Может, не у всех получился этот турнир. Но то, что наши молодые спортсмены завоевали серебро – это большая победа», – сказал член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.