Депутат Свищев о серебре теннисисток на ОИ-2024: «Это большая победа для них и для всей России»
Депутат Свищев назвал медаль теннисисток на ОИ-2024 большой победой России.
Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде на Олимпийских играх в Париже. Российские спортсмены выступают здесь в нейтральном статусе.
«К сожалению, наша мечта не сбылась. Нам не удалось победить итальянок. Но это большой успех для наших юных спортсменок. Они провели замечательный турнир.
Это большая победа для них и для всей России. В столь непростое время наши спортсмены подвергаются рычагам давления. Вместо того чтобы сосредоточиться на Олимпиаде, спортсменам приходилось понимать, допустят ли их к Олимпиаде или нет.
Мы поздравляем Шамиля Тарпищева с его командой, мы поздравляем всех болельщиков, потому что это достойный результат совсем молодых спортсменок. Уверен, что у них впереди большое будущее.
Сейчас у нас одна из самых сильных команд за всю историю российского тенниса. У нас очень сильная молодая команда. Сегодняшний результат это подтверждает. Может, не у всех получился этот турнир. Но то, что наши молодые спортсмены завоевали серебро – это большая победа», – сказал член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.
Родители за свой счет отвозят детей в Испанию или в Майами в элитные теннисные школы. В итоге мы получаем топовых теннисистов
Как в анекдоте:
Жена мужу
--Ты даже на конкурсе м***** займёшь второе место
--Почему???
--Потому что м****!