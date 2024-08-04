Депутат Свищев о серебре теннисисток на ОИ-2024: «Это большая победа для них и для всей России»

Теги Шамиль Тарпищев Олимпийская сборная России Дмитрий Свищев Олимпиада-2024 Мирра Андреева Диана Шнайдер Теннис

Депутат Свищев назвал медаль теннисисток на ОИ-2024 большой победой России.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде на Олимпийских играх в Париже. Российские спортсмены выступают здесь в нейтральном статусе.

«К сожалению, наша мечта не сбылась. Нам не удалось победить итальянок. Но это большой успех для наших юных спортсменок. Они провели замечательный турнир.

Это большая победа для них и для всей России. В столь непростое время наши спортсмены подвергаются рычагам давления. Вместо того чтобы сосредоточиться на Олимпиаде, спортсменам приходилось понимать, допустят ли их к Олимпиаде или нет.

Мы поздравляем Шамиля Тарпищева с его командой, мы поздравляем всех болельщиков, потому что это достойный результат совсем молодых спортсменок. Уверен, что у них впереди большое будущее.

Сейчас у нас одна из самых сильных команд за всю историю российского тенниса. У нас очень сильная молодая команда. Сегодняшний результат это подтверждает. Может, не у всех получился этот турнир. Но то, что наши молодые спортсмены завоевали серебро – это большая победа», – сказал член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

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28 комментариев
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Как и предполагалось. Олимпиада - фу, но как только медаль, то вылезли депутаты с мнением, что уже и не фу
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+26
Ответ Donbass guy
Россия то здесь причем? Лишь бы примазаться к успехам независимых атлеток
То есть когда Журова говорит что к России это отношения не имеет, все ее поносят. Теперь Свищев говорит что эта победа важна для России - все равно претензии. Вот оно критиканство в чистом виде. Лишь бы обосрать кого-нибудь. И еще удивляетесь что вас никто не слушает
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Как все резко переобулись. Сначала для них были предателями родины.
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+8
Не он ли отговаривал не ехать туда наших ?
+6
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Биполярка
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+4
Депутат Журова о серебре теннисисток на ОИ-2024: «К России это никакого отношения не имеет, к сожалению»
+4
0
+4
Россия то здесь причем? Лишь бы примазаться к успехам независимых атлеток
+11
-8
+3
Ответ ymuller
То есть когда Журова говорит что к России это отношения не имеет, все ее поносят. Теперь Свищев говорит что эта победа важна для России - все равно претензии. Вот оно критиканство в чистом виде. Лишь бы обосрать кого-нибудь. И еще удивляетесь что вас никто не слушает
Обосрать уже обосравшихся невозможно))) Можно только наложить сверху
+2
0
+2
Ответ mariofrank08
Как и предполагалось. Олимпиада - фу, но как только медаль, то вылезли депутаты с мнением, что уже и не фу
Сейчас до всех методички дойдут и Винер завтра уже будет поздравлять "бомжей" с троекратным Ура!
+3
-1
+2
Это нейтралы, к нам они никакого отношения не имеют
+3
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+2
Я не понял-они бомжи и предатели, или гордость РФ🙄🤔?
+2
0
+2
Только в теннисе государство никакого участия не принимает (
Родители за свой счет отвозят детей в Испанию или в Майами в элитные теннисные школы. В итоге мы получаем топовых теннисистов
+2
0
+2
Ответ Can
Депутат Журова о серебре теннисисток на ОИ-2024: «К России это никакого отношения не имеет, к сожалению»
Демократический плюрализм мнений) (шутка если что)
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И свое серебро они завоевали только благодаря отеческой заботе депутана Госмуды Свищева и прочих подобных депутанов. Без них, радетелей России, серебро забрали бы себе солдаты НАТО.
+1
0
+1
Ответ mariofrank08
Как и предполагалось. Олимпиада - фу, но как только медаль, то вылезли депутаты с мнением, что уже и не фу
Так он высказывался про организацию, наших спортсменов он поддерживал. Не вижу противоречия
+5
-4
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О полезли мерзкие создания. А Девчонки молодцы!!!
+2
-1
+1
Ответ Dmitriy Racheev
Биполярка
Не спустили ещё официальное мнение, - соревнуются в угадайке, кому повезет
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Ответ Mbest77
Только в теннисе государство никакого участия не принимает ( Родители за свой счет отвозят детей в Испанию или в Майами в элитные теннисные школы. В итоге мы получаем топовых теннисистов
Детские турниры именно федерация организует и сборные катает. Собственно больше она сделать ничего не может, теннис очень дорогой вид спорта(
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Ответ В поисках смысла
Как все резко переобулись. Сначала для них были предателями родины.
13 предателей родины и 2 умницы-девочки родненькие
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Что интересно, Беларусь на Олимпиаде выступает тоже сильно усеченной командой, но по медалям вчистую обыграли Россию.
Как в анекдоте:
Жена мужу
--Ты даже на конкурсе м***** займёшь второе место
--Почему???
--Потому что м****!
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Сегодня ветер дует в западном направлении, если смотреть на флюгеры...
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Вы уж определитесь там, хорошо это или плохо. Че там команды не было чтоли в какую сторону ветер дует?
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Методичка не спущена вот Журова и Свищев пытаются отгадать)
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Чепуха жирная
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