Казанский о Дмитриевой: «Нам всем повезло с ее выбором профессии»

Комментатор Денис Казанский отреагировал на смерть Анны Дмитриевой.

«Ушла Анна Владимировна Дмитриева.

Опять горький повод встретиться всем Плюсом в черных одеждах.

Она была из тамошнего времени. Из того самого «отряда космонавтов» спортивной редакции, попасть куда даже и не мечтаешь. Потому что невозможно.

Новости спорта в программе «Время» как отдельный жанр телевидения. Голоса и взгляды ведущих с тобой на всю оставшуюся. Майоров, Маслаченко, Дмитриева….

Класс Озерова.

Рядом с ее директорским кабинетом в Останкино, на 8 этаже, всегда чуть останавливаешься. Шагаешь с трепетом. Потому что аура. Нельзя спешить. Не суетись. Жизнь идет. Принимай каждое мгновение достойно.

Любое замечание о работе от Анны Владимировны – приговор. Спокойным тоном, с извиняющимся взглядом, хладнокровной катаной-интонацией она рассекала тебя пополам. Восстанавливаешься долго, если не всегда.

Она была из того времени, когда представить неправильное ударение в слове было невозможно. За это просто убирали из эфира, а дальше из профессии.

Не говоря уже о смысле употребления слова. Повода его появления в речи.

Если от замечания хотелось провалиться, то можете представить, что значила ее похвала?

О, после этого тоже надо уходить из профессии. На пике. Потому что лучше ты ничего не услышишь.

Она была из того времени, когда знали, что «книга лучший подарок», а слово главная награда.

Мне выпала привилегия говорить с ней вместе в микрофон о церемонии открытия Олимпиады в Рио.

Неделю мы каждый день собирались в ее номере, штудировали олимпийский гид (сценарий) и вычитывали, подготовленный Анной Владимировной, «парад спортсменов». Неделю. Каждый день.

Потому что она была из того времени, когда ценилась каждая секунда зрителя у экрана. А если тебе доверили звучать, то будь любезен, соответствуй этому подарку.

Она и была той самой московской интеллигенцией, о которой теперь только в книгах. Мои друзья, ее племянники Кирилл и Андрей, с очень тонким и трепетным «Ба» в обращении к ней, только подчеркивали это ощущение.

«Белая кость», высшая степень воспитания, благородства и образования. Главный человек большой семьи. Своей и нашей.

Нам всем повезло с ее выбором профессии. Потому что остался голос Анны Владимировны во многих эфирах, теннисных и спортивных. Чтобы мы всегда светло улыбались ее удивительному спокойному тембру, который объединял нас у экранов, помогал сопереживать и всегда узнавать что-то новое.

Про мир. И про себя.

Спасибо, Анна Владимировна.

Вы делали наш мир лучше».