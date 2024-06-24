Канделаки о Дмитриевой: «Она впервые рассказала всему Советскому Союзу, что такое «Уимблдон», и создала настоящую спортивную журналистику»

Тина Канделаки выразила соболезнования в связи со смертью Анны Дмитриевой.

«Печальные новости, друзья. Из жизни ушла легендарная Анна Дмитриева. Человек, который к своей профессии и работе относился как к сотворению нового мира. Именно такой мир спортивного телевидения она когда-то придумала и создала своими руками.

Анна Владимировна вместе со своим супругом и сыном не просто влюбили русского человека в спорт, но и подарили ему лучшее спортивное телевидение в стране.

Сколько спортсменов получили карьеру на телевидении благодаря ей, сколько талантливых комментаторов она привела в эфир, скольких вдохновила…

Она впервые рассказала всему Советскому Союзу, что такое «Уимблдон», и создала настоящую спортивную журналистику.

Большая утрата для всего профессионального цеха и для нашей спортивной отрасли», – написала заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг».