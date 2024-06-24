Канделаки о Дмитриевой: «Она впервые рассказала всему Советскому Союзу, что такое «Уимблдон», и создала настоящую спортивную журналистику»

Теги Анна Дмитриева WTA Тина Канделаки Теннис

Тина Канделаки выразила соболезнования в связи со смертью Анны Дмитриевой.

«Печальные новости, друзья. Из жизни ушла легендарная Анна Дмитриева. Человек, который к своей профессии и работе относился как к сотворению нового мира. Именно такой мир спортивного телевидения она когда-то придумала и создала своими руками.

Анна Владимировна вместе со своим супругом и сыном не просто влюбили русского человека в спорт, но и подарили ему лучшее спортивное телевидение в стране. 

Сколько спортсменов получили карьеру на телевидении благодаря ей, сколько талантливых комментаторов она привела в эфир, скольких вдохновила…

Она впервые рассказала всему Советскому Союзу, что такое «Уимблдон», и создала настоящую спортивную журналистику. 

Большая утрата для всего профессионального цеха и для нашей спортивной отрасли», – написала заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг».

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2 комментария
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Да, а ты, и такие, как ты, эту спортивную журналистику уничтожили. Лицемерка.
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Настоящий комментатор с Большой буквы! Пусть земля будет пухом. А все поклонники тенниса навсегда запомнят её голос.
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