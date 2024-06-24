Шамиль Тарпищев: «Это не скоропостижная смерть, Анна Дмитриева давно тяжело болела»

Шамиль Тарпищев отреагировал на новость о смерти Анны Дмитриевой.

«Это не скоропостижная смерть, Анна Дмитриева давно тяжело болела. Это человек‑легенда, легендарная советская теннисистка и наш легендарный комментатор. Она внесла огромный вклад в развитие нашего тенниса с разных сторон. А ее передачи о теннисе и о наших Олимпийских победах – эти труды останутся с нами навечно. Очень жаль», – сказал Тарпищев «Матч ТВ».