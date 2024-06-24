Шамиль Тарпищев: «Это не скоропостижная смерть, Анна Дмитриева давно тяжело болела»

Теги Шамиль Тарпищев Анна Дмитриева WTA Теннис

Шамиль Тарпищев отреагировал на новость о смерти Анны Дмитриевой.

«Это не скоропостижная смерть, Анна Дмитриева давно тяжело болела. Это человек‑легенда, легендарная советская теннисистка и наш легендарный комментатор. Она внесла огромный вклад в развитие нашего тенниса с разных сторон. А ее передачи о теннисе и о наших Олимпийских победах – эти труды останутся с нами навечно. Очень жаль», – сказал Тарпищев «Матч ТВ».

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1 комментарий
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Ах, как жаль!!! Прекрасная спортсменка, великолепный комментатор, легенда тенниса! Мы жили в эпоху такого человека, нам очень повезло, спасибо за все и царствие небесное🙏
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