Синнер после победы над Штруффом: «У меня были шансы и во втором, и в третьем сете, но я ими не воспользовался»

Янник Синнер прокомментировал победу на Яном-Леннардом Штруффом.

Первая ракетка мира обыграл немца в четвертьфинале в Галле со счетом 6:2, 7:6(1), 7:6(3).

«Матч был очень тяжелым. У меня были шансы и во втором, и в третьем сете, но я ими не воспользовался. Было 0:40 на его подаче. Но я просто старался принять всю сложность игры с ним.

Морально было очень сложно. Я очень рад быть в полуфинале. Два дня подряд я много играл: 2 часа для травы – это много. Постараюсь восстановиться к завтра. Надеюсь, что покажу хороший теннис.