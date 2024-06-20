Синнер о двух трехсетовиках на траве: «Возможно, я должен играть агрессивнее. Нужно поговорить об этом с командой»

Теги ATP Terra Wortmann Open Янник Синнер Фабиан Марожан Теннис

Янник Синнер высказался о победе над Фабианом Марожаном в Галле.

Итальянец победил 6:4, 6:7(4), 6:3. В первом круге он в трех сетах обыграл Тэллона Грикспора.

«Это был наш первый матч. Он уже побеждал потрясающих соперников, поэтому я знал, что должен сыграть очень, очень хорошо. Первые пару матчей [на новом покрытии] всегда непростые. Здесь трава немного отличается от уимблдонской. Фабиан – невероятный игрок. Это был трудный матч, и я рад, что вышел в четвертьфинал.

Конечно, нужно подумать о небольших коррективах. Возможно, я должен играть агрессивнее. Нужно поговорить об этом с командой. Он отлично принимал, особенно в начале матча».

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