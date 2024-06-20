Соболенко о том, что Касаткина сказала «Дерьмово», узнав, что им играть друг с другом: «Отнесусь к дашиным словам как к знаку уважения»

Теги WTA Дарья Касаткина Арина Соболенко Bett1open контент Теннис

Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над Дарьей Касаткиной в Берлине.

Белоруска победила 6:1, 6:4 и повела в личных встречах 7:2.

В понедельник Касаткина, узнав, что сыграет с Соболенко, сказала в интервью на корте: «Дерьмово»

– Сегодня я выходила на корт, чтобы показать свой лучший теннис и чтобы вам, ребята, понравилось смотреть, как я играю. Большое спасибо за невероятную атмосферу. Было очень приятно играть перед вами.

А к дашиным словам я отнесусь как к знаку уважения, не знаю. Я тоже ее уважаю. Она отличный игрок, и иногда, когда я узнаю, что она моя следующая соперница, мне в голову тоже приходит что-то похожее на то, что она сказала. Я стараюсь поменьше ругаться (смеется). Но иногда хочется сказать точно так же.

– Никогда не видел, чтобы ты была так хорошо готова к травяному сезону. Ты тоже так считаешь?

– Наверное (смеется). В этом году я чуть лучше чувствую себя на этих кортах, мне кажется, их отлично подготовили, поэтому мне очень комфортно здесь играть. Надеюсь, настал год, когда я смогу добиться добиться чего-то значимого.

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8 комментариев
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Имя с маленькой буквы, лол
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Даш, ну что, дашь? (с)
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Знак качества от Касаткиной )
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Ответ Sincere
Имя с маленькой буквы, лол
И что? Это всего лишь касаткина
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Походу Даша сказала не дерьмово, а #####‼️
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В туре говорят что она по сущности дерьмовая,,,
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Ответ Sincere
Имя с маленькой буквы, лол
В выражении "Дашины слова" "Дашины" не имя, а прилагательное, образованное от имени. Но вы правы, тут оно действительно должно быть написано с прописной буквы. Такие прилагательные в некоторых случаях пишутся с прописной, в других со строчной буквы.
+3
-3
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