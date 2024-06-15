Берреттини о том, что обыграл Музетти за 66 минут: «Лучше побеждать вот так. Тратишь меньше энергии»
Маттео Берреттини прокомментировал победу над Лоренцо Музетти.
Он победил в полуфинале в Штутгарте за 66 минут – 6:4, 6:0.
«Лучше побеждать вот так. Тратишь меньше энергии. Мне кажется, я достаточно играл на неделе. Поэтому сегодня было очень приятно провести на корте час и шесть минут.
Разумеется, всегда нелегко играть против такого хорошего друга, как Лоренцо. Мы прекрасно знаем друг друга. Особенно в начале матча было заметно небольшое напряжение. Но мне удалось справиться с нервами, когда я подавал на первый сет. А после этого я чувствовал себя все лучше и лучше, рад победе».
В финале он поборется с Джеком Дрэйпером.